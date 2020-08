Il successo di #biketowork ad Olgiate Olona: 4800 km in bici nel mese di luglio

Sono stati 4800 i km percorsi in bicicletta dai cittadini olgiatesi che hanno aderito alla campagna #biketowork nel solo mese di luglio permettendo un risparmio di 580 kg di co2 non emessa nell’aria. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione con l’obiettivo di diminuire il traffico veicolare sulle strade, è partita l’1 luglio e durerà fino al 31 ottobre: se vai al lavoro in bicicletta ricevi un rimborso chilometrico. Il regolamento completo è sul sito del Comune. Per info: biketowork@comuneolgiateolona.it