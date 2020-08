In Svizzera 181 nuovi contagi, tre sono in Canton Ticino

In Svizzera si sono registrati nelle ultime 24 ore 181 nuovi casi di contagio da Covid 19 (dei quali 3 in Canton Ticino), con un solo nuovo ricovero e, fortunatamente nessun decesso.

I dati aggiornati quotidianamente dall’Ufficio federale di sanità pubblica portano il totale dei contagiati nel Paese a 35.927 e quello dei decessi a 1.706.

Al momento in tutta la Confederazione ci sono 1.370 persone in isolamento, 4.083 in quarantena e oltre 16.200 in autoquarantena in quanto rientrate in Svizzera da paesi considerati a rischio.

Nella lista dei paesi a rischio entrano anche Spagna e Romania.