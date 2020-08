Tamponi per i vacanzieri: ecco le modalità per i varesini che rientrano dai paesi a rischio

Sarà il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria a raccogliere le “autosegnalazioni” dei turisti di ritorno dai paesi a rischio Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Sono coinvolti nella delibera ministeriale sia coloro che stanno tornando, sia chi è stato nei paesi indicati nelle due settimane precedenti l’ordinanza.

COME FARE LA SEGNALAZIONE

I turisti dovranno compilate il modulo, presente nella pagina dedicata del sito. Il documento dovrà essere inviato all’indirizzo mail: rientro.estero@ats-insubria.it. In attesa del tampone è necessario l’isolamento domiciliare.

I controlli, quindi, non saranno effettuati al momento del rientro, in aeroporti, porti o frontiere terrestri, ma nel luogo di residenza.

Potrà essere chiamato anche il medico di base che utilizzerà lo stesso portale delle segnalazione per i casi sospetti: nella griglia a disposizione ci sarà anche la nuova voce di richiesta per “rientro dall’estero” con le 4 diverse opzioni territoriali.

TEMPI PER OTTENERE IL TAMPONE

Il tampone, quindi, verrà attuato entro le 48 ore dalla domanda e l’esito arriverà dopo 36/48 direttamente tramite email ed SMS all’utente e al suo medico di base. Nell’attesa del responso, il cittadino è invitato a rispettare l’isolamento fiduciario che terminerà solo in presenza di esito negativo del tampone.

I tamponi verranno effettuati tramite la modalità “drive trough” come è avvenuto sino al 31 luglio scorso, gestita direttamente da Ats Insubria con la collaborazione di Croce Rossa. Il servizio sarà riattivato dal 18 agosto in via Rossi a Varese, nel parcheggio della stessa Agenzia

INFO e aggiornamenti: numero verde 800 769622 attivo dalle 9 alle 17 anche nei giorni di sabato 15 e domenica 16 agosto 2020