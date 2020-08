Test sierologici in via Monte Generoso, Ats: “Risolveremo le criticità”

Dopo il racconto della lettrice che lamentava disorganizzazione nella struttura di via Monte Generoso per effettuare i test sierologici nella giornata di venerdì, giunge oggi la replica del coordinatore dell’Unità Covid di ATS Insubria Marco Magrini.

Il dottor Marco Magrini coordinatore dell’Unità Covid di ATS Insubria, con riferimento alla lettera al direttore pubblicata su VareseNews relativa alla criticità emersa nella struttura allestita, in via M. Generoso, per effettuare i test sierologici a personale docente e non, durante il temporale che ha interessato il nostro territorio, si dice molto dispiaciuto per l’accaduto e dichiara: “Abbiamo l’obiettivo di effettuare 29.000 tamponi nei tempi previsti e abbiamo pertanto attrezzato l’area al meglio, in un periodo in cui siamo attivi anche sul territorio di Malpensa e con altre e diverse tensostrutture, dislocate su tutto il territorio di ATS, per effettuare i tamponi“.

“Ieri è emersa una criticità, mi scuso per conto di ATS, ma anticipo che stiamo già intervenendo per risolvere il problema insieme al Consigliere Provinciale Alberto Barcaro, delegato alla Protezione Civile. Siamo in una situazione di emergenza che ha richiesto l’allestimento di diversi punti prelievo per tamponi e sierologici. Le avverse condizioni climatiche di ieri hanno creato un disagio, che stiamo già affrontando e risolvendo”.