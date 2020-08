Tocca il cavo dell’alta tensione con l’albero della barca: folgorata una donna a Minusio

Grave infortunio nella serata di venerdì 21 agosto a Minusio. Un 48enne cittadino svizzero e una 48enne cittadina tedesca, entrambi domiciliati nel Locarnese, stavano trasportando a piedi su un rimorchio una piccola barca a vela di circa 3 metri con un albero di 6 metri, ancora posizionato verticalmente.

Al passaggio a livello tra via alla Riva e via San Quirico, l’albero ha toccato i cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria, folgorando la 48enne. L’uomo è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Muralto, della Polizia comunale di Minusio e della Polizia dei trasporti nonché i soccorritori del Salva che dopo aver prestato le prime cure alla donna, l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale.

Il traffico ferroviario è rimasto rallentato per circa un’ora.

La 48enne versa in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita. Per prestare sostegno psicologico è stato pure richiesto l’intervento del Care Team.