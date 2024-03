Il virtuosismo di Adelajd Zhuri per i Mercoledì pianistici di Minusio

La rassegna musicale “I Mercoledì Pianistici di Elisarion 2024” propone per mercoledì 27 marzo alle 20 un concerto del pianista Adelajd Zhuri che si terrà al Centro Elisarion di Minusio.

Adelajd Zhuri, albanese classe 1998 è attualmente studente al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano nella classe di Nora Doallo.

Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica sia in veste di solista che in formazioni cameristiche. Ha ricevuto premi in oltre 25 concorsi pianistici in Italia, Slovenia, Serbia e Albania. Per i Mercoledì Pianistici di Elisarion propone un recital con opere di Skrijabin, Haydn e Liszt.

Informazioni e biglietti su www.minusiocultura.ch