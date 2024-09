L’arte del circo nel cuore di Varese: un weekend con “Giardini Circensi”

Sabato 28 e domenica 29 settembre i Giardini Estensi si trasformano in un teatro a cielo aperto con la 2a edizione del festival organizzato da Spazio Kabum

Da Giardini Estensi a Giardini Circensi: una delle aree più amate dai varesini si trasforma, nel fine settimana del 28 e 29 settembre in uno spazio dedicato a spettacoli e laboratori dedicati all’arte del circo. Grazie all’iniziativa di Spazio Kabum, è infatti il momento della seconda edizione del festival intitolato per l’appunto “Giardini Circensi”.

Nel fine settimana ci sarà spazio per il circo contemporaneo che garantisce divertimento per tutte le età, eventi gratuiti e accessibili a tutti oltre a laboratori creativi per chi vuole approfondire questa speciale forma di intrattenimento che ha una storia antica e che sa rinnovarsi con il tempo.

Il programma è curato da Spazio Kabum, il centro ludico, educativo e sportivo che negli anni ha saputo distinguersi come punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alle arti circensi e di strada, offrendo attività alternative e coinvolgenti per grandi e piccoli. L’elenco di tutti gli eventi si può consultare sul sito di Spazio Kabum (CLICCANDO QUI); i principali appuntamenti sono riportati di seguito.

Sabato 28 settembre

Ore 15.00-16.30 – Area Parterre (Fontana): Laboratorio di circo aperto a tutti

Ore 17.00 – Area Parterre (Fontana): Spettacolo “CheapChips” di e con Giorgia Dell’Uomo

Ore 15.00-18.00: Teatrino Lambe Lambe (spettacoli brevi in miniatura)

Ore 18.15 – pratone Villa Mirabello: Spettacolo “Oniria” a cura della Compagnia Nudimascalzi (Alessandra Pessina e Davide Partinico)

Ore 19.15 – Tensostruttura: tavola rotonda con artisti e autori, presentazione del libro “Più uniche che rare – Volume 2” e del fumetto “Giò Giò tra matematica e farfalle”

Ore 21.15 – Tensostruttura: Spettacolo “BABORDI” a cura della Compagnia MetaFuori

Ore 22.00 – Zona Laghetto dei Cigni: DJ set con Mambo Fortissimo

Domenica 29 settembre