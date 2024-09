Arianna Scommegna porta a Varese “Potevo essere io”

Appuntamento per venerdì 27 settembre al Salone Estense per lo spettacolo incluso nella rassegna “Parola di donna”

La rinomata attrice Arianna Scommegna sarà la protagonista dello spettacolo teatrale “Potevo essere io”, in programma venerdì 27 settembre 2024 alle ore 20:30 al Salone Estense di Varese. L’evento, che fa parte della rassegna “Parola di donna”, è organizzato dall’Associazione Lighea in partenariato con il Comune di Varese e con il contributo della Fondazione Varesotto.

“Potevo essere io” è uno spettacolo che racconta con delicatezza e intensità la storia di un’amicizia, mettendo in luce i sentimenti più profondi legati alla crescita, alle scelte di vita e alla scoperta di sé. Arianna Scommegna, attrice apprezzata per la sua capacità di emozionare il pubblico con interpretazioni autentiche e coinvolgenti, porterà in scena una riflessione universale su come i percorsi personali possano intrecciarsi e influenzarsi reciprocamente.

La rassegna “Parola di donna” intende valorizzare le voci femminili e le loro narrazioni nel contesto culturale contemporaneo. Attraverso il teatro, la rassegna affronta tematiche attuali con uno sguardo profondo e sensibile, rendendo omaggio all’espressione artistica al femminile.

Prenotazioni:

Per prenotare, è possibile scrivere a paroladidonnavarese@gmail.com o telefonare al numero 338 2039505