Il trading automatico: che cos’è e come funziona

Gli algoritmi sono alla base del funzionamento del trading automatico, un sistema che apre e chiude le posizioni in maniera automatizzata per conto degli investitori. Questi ultimi devono solo definire i parametri che il sistema dovrà rispettare; dopodiché le posizioni saranno chiuse in automatico. Uno dei vantaggi più evidenti offerti dal trading algoritmico è da individuare nel fatto che non è condizionato dalle emozioni. A differenza di ciò che troppo spesso viene lasciato credere, però, esso necessita di un costante monitoraggio, e richiede backtest che servono a garantire il suo corretto funzionamento.

I principali benefici del trading automatico

Prima di scegliere di puntare sul trading automatico può essere utile conoscere i benefici che lo caratterizzano. Si è già detto dell’eliminazione della componente emotiva: un robot di certo non avverte la paura, non si agita, non è stressato, non si fa cogliere dall’emotività e non si lascia travolgere dall’entusiasmo, a differenza di ciò che può avvenire nel caso di un trader umano. Il sistema automatico si limita a rispettare ed eseguire gli ordini in funzione dei parametri stabiliti. La rapidità dell’esecuzione è un altro fiore all’occhiello di questo sistema: il trading tradizionale è molto più lento, e questo non è certo positivo in una prospettiva di massimizzazione dei profitti e di riduzione delle perdite.

Valutare i pro e i contro

Ovviamente non ci si deve approcciare al trading automatico pensando di avere a che fare con un sistema che farà diventare ricchi dall’oggi al domani: una corretta valutazione di questo metodo deve prendere in esame sia i pro che i contro. Di certo la possibilità di effettuare un backtest sui prezzi storici è utile per ottenere delle informazioni importanti a proposito dei ricavi potenziali e dei rischi a cui si potrebbe andare incontro: tutti dati necessari prima di effettuare un investimento. Ciò non toglie che i dati del passato vadano comunque soppesati: è da comprendere la loro affidabilità per i vari scenari di trading. È utile sapere, poi, che in molti casi i promotori degli algoritmi e dei sistemi di trading promettono esiti positivi in quasi il 100% delle operazioni; tuttavia la realtà è molto differente.

Ci si può fidare dei sistemi di trading automatico

Come si è già accennato, il fatto che il trading automatizzato non implica che ci si possa affidare al sistema pensando che faccia tutto da solo e che i ricavi piovano dal cielo come per magia. Per essere certi della profittabilità degli algoritmi che si inseriscono, infatti, c’è bisogno di un continuo monitoraggio. I test sono sempre utili per controllare il rispetto degli obiettivi da parte dei sistemi. Gli algoritmi, inoltre, non hanno la capacità di reagire in modo tempestivo a notizie clamorose o ad altri eventi improvvisi che in teoria potrebbero essere in grado di condizionare in misura consistente i mercati finanziari. La componente umana dei trader risulta vantaggiosa nel momento in cui le notizie vengono sfruttate per accumulare ricavi.

Il trading automatico con Bitcoin System funziona davvero?