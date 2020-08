Una nuova vasca con solarium, ecco come diventerà la piscina di Legnano

Una vasca media completamente nuova con un’ampia vetrata apribile verso l’esterno e pertanto utilizzabile in inverno e in estate, con tanto di solarium. E’ questo il fulcro del progetto definitivo di riqualificazione della piscina di Legnano presentato questa mattina, 25 agosto, alla stampa e alle società sportive. Un progetto complesso, da 3 milioni di euro già stanziati a bilancio e pronti per essere spesi nell’arco dei prossimi due anni. Sempre che la nuova amministrazione comunale, che sarà eletta a fine settembre, non decida di apporre modifiche al progetto o, ipotesi più remota, di non passare alla fase successiva di appalto dei lavori: «Noi poniamo sul tavolo della nuova amministrazione il progetto definitivo – ha spiegato l’architetto del Comune di Legnano, Attilio Citterio – che deciderà la modalità con cui portarlo avanti».

Il progetto prevede la demolizione sia della vasca media interna che della vasca media esterna, ammalorate non solo dal punto di vista strutturale, come era già emerso dal sopralluogo effettuato a seguito dello scoppio di una vetrata dell’impianto natatoria: «Durante l’elaborazione del progetto – ha spiegato sempre l’architetto Citterio – si è potuto verificare che anche la parte impiantistica non era più utilizzabile, in particolare tutta parte posta al piano interrato e che riguarda il piano delle acque era compromessa. Questo ha comportato un aumento dell’investimento messo a bilancio dall’amministrazione, passato da 2 a 3 milioni di euro».

Il rifacimento degli impianti con le nuove normative richiede nuovi spazi: il perimetro dell’intervento si è quindi ampliato interessando anche l’area esterna prospiciente alla vasca media interna dove è prevista la realizzazione di una copertura in acciaio e alluminio, leggera e semplice da realizzare, e di un solarium esterno andando ad abbattere le barriere architettoniche e rendendo gli spazi fruibili a tutti.

La nuova vasca media sarà composta da due corsie per i corsi di nuoto e da un’area a destinazione “ludica” pensata per le famiglie con vasca idromassaggio e giochi per i bambini: la superficie d’acqua sarà la stessa. Insieme al rifacimento della vasca il progetto prevede un unico corpo spogliatoi con un unico ingresso, sia per gli utenti della piscina invernale che per gli utenti della piscina estiva. E’ inoltre prevista la realizzazione di un bar al primo piano che si affaccia sulle due vasche interne e che attraverso una terrazza e una scala sarà fruibile anche degli utenti della piscina esterna. Nello studio anche spazi a disposizione delle famiglie per gestire i bambini in attesa della fine delle attività o piccoli negozi come un parrucchiere che potrebbero aprire nell’area attualmente occupata dagli uffici.

La gara, con le attuali norme covid, si potrebbe concludere in 60 giorni dopo di che l’intero intervento richiederebbe almeno 18 mesi di lavori comportando la chiusura totale dell’impianto natatorio per l’intera durata del cantiere, chiusura che preoccupa le società sportive che utilizzano la struttura. L’ipotesi di una copertura della vasca esterna per renderla utilizzabile nel periodo invernale dei lavori, non è al momento prevista nel progetto ma potrebbe essere portata sul tavolo della nuova amministrazione comunale