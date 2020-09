Albizzate cerca volontari per il pedibus

Chi vuole accompagnare i bambini di Albizzate a scuola con il pedibus? Il comune è alla ricerca di adulti volontari che aderiscano al servizio per quest’anno scolastico (2020-2021).

Sono necessari due o più adulti: l’aprifila e dei controllori che vigilino ed educhino i piccoli studenti che si aggregheranno alla fila lungo tutte le fermate.

L’accompagnamento verrà effettuato con qualsiasi condizione meteorologica.

GLI ORARI

Partenza da via Trento/Pontida alle ore 7:45 e arrivo a scuola in via Dante 6 alle ore 8:15.

Ritorno da via Dante, 6 martedì alle ore 13:25; giovedì alle ore 12:25; lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16:35.

La candidatura (bisogna compilare il modulo scaricabile dal sito del comune) va presentata all’ufficio protocollo di piazza IV novembre.

Verranno calendarizzati i turni e le sostituzioni degli accompagnatori.