Ancora vandali al parco giochi di Gurone. “Ci vorrà un po’ per sistemarlo”

È stato preso di mira un’altra volta il parco giochi di via Firenze di Malnate, a poche centinaia di metri dalle scuole di Gurone. Un’area frequentata quotidianamente da tantissimi bambini e usata anche dalle insegnanti per qualche minuto di svago per i propri alunni.

Non è la prima volta che il parchetto viene rovinato dai vandali. Già poche settimane fa erano stati fatti danni, tanto che l’area era stata anche delimitata con il nastro. Questa misura non ha fermato però gli incivili, che hanno infierito staccando il dondolo in legno e danneggiando un’altalena.

«Sono amareggiata – commenta il sindaco Irene Bellifemine -. Ci sono dei vandali che continuano a fare danni. In queste ore stiamo valutando con i tecnici quanto ci vorrà a sistemare tutti i giochi, ma credo che i tempi saranno abbastanza lunghi».