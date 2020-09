Auto fuori strada nel Comasco, muoiono due fidanzati 24enni

Un incidente spaventoso che ha provocato la morte di due giovani fidanzati, entrambi 24 anni. Il violentissimo impatto è avvenuto nella serata di martedì 8 settembre a Casnate con Bernate, lungo la strada tra Como e Senna: l’auto a bordo della quale viaggiavano i due giovani è finita fuori strada e ha preso fuoco.

Per la ragazza non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso sul posto, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Circolo a Varese ma anche lui è spirato nella notte.