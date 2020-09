Battesimo civico per i nuovi adulti di Leggiuno

Leggiuno festeggia i suoi nuovi adulti con il battesimo civico in programma per sabato 12 settembre. La cerimonia si terrà all’aperto, nel cortile all’esterno del palazzo comunale.

La cerimonia inizierà alle 10:30, con l’esibizione del Corpo musicale filarmonica Concordia. Subito dopo verrà riservato un momento di ringraziamento, per tutti i volontari del gruppo comunale che si sono impegnati nei giorni più neri dell’emergenza Coronavirus.

La manifestazione si concluderà con un “viaggio” in terre difficili e lontane. Marco Rodari, noto anche come il Claun Pimpa, racconterà ai nuovi diciottenni la sua esperienza di “missionario del sorriso” maturata nelle zone di guerra con la missione di portare un po’ di spensieratezza a quei bambini che si sono visti portare via tutto.

Nel corso di tutta la celebrazione si dovranno rispettare le norme di sanitarie e di distanziamento volte a ridurre il rischio di contagi e la diffusione del Covid-19.