Bella sfida tra Solbiatese e Città di Varese. I biancorossi vincono 3-2

Una bella sfida quella giocata a Solbiate Arno tra i padroni di casa della Solbiatese – squadra con grandi ambizioni in Promozione – e il Città di Varese che si appresta a giocare il campionato di Serie D. Vincono i biancorossi 3-2 ma la gara è stata equilibrata e i padroni di casa nel primo tempo sono riusciti a passare due volte in vantaggio con Scapinello e Mondoni. Per il Varese a segno ancora Lillo e Viscomi, ma a decidere la sfida è un gol fortunoso di Mamah nella ripresa

È lunga la lista degli assenti per mister David Sassarini, a partire dai portieri con Siaulys impegnato con l’Under 21 della Lituania. Sono poi a bordo campo – contando solo chi ha firmato l’accordo – Romeo e Capelli, alle prese con affaticamenti muscolari e Simonetto, che deve recuperare dalla botta al sopracciglio presa a Giussano che gli è costata sette punti di sutura. Sassarini non rinuncia al 4-2-3-1 ma in difesa adatta El Idrissi come laterale di destra, sulle ali offensive ci sono Mamah e Pagliaro – due ragazzi in prova – mentre in attacco spazio ancora a Lillo, grande protagonista di questo precampionato.

Per la Solbiatese sono tantissimi gli ex Varese, tra chi ha vestito la maglia biancorossa nelle giovanili a chi ha assaporato anche la prima squadra.

PRIMO TEMPO – La prima frazione di gioco è frizzante e, dopo una punizione di Disabato da posizione defilata alzata in angolo da Catanese, è la Solbiatese a trovare il gol con Scapinello al 12’, che sfrutta un errore in disimpegno della difesa del Varese per siglare l’1-0. Il pareggio biancorosso è immediato, con – manco a dirlo – Lillo che chiude al meglio una bella azione offensiva. Al 25’ torna però in vantaggio la formazione di casa con Mondoni, che batte Zini dopo un bell’assist di Scapinello. Anche in questa occasione il pareggio varesino arriva immediato: angolo di Disabato e sinistro al volo vincente di Viscomi. Nel finale di tempo ancora qualche emozione, ma all’intervallo è 2-2.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa qualche cambio, ma le due squadre non vengono rivoluzionate. All’8′ il Varese passa per la prima volta in vantaggio con Mamah che recupera palla sulla trequarti e, sbagliando il lancio, trova una traiettoria che beffa Catanese e si insacca per il 3-2. La gara, tra i numerosi cambi e il caldo, cala di ritmo e regala poche emozioni. Nel finale di partita non arrivano più occasioni e il finale vede vincere 3-2 il Varese, ma a fare bella figura è anche la Solbiatese.

A fine partita, il commento di mister David Sassarini: «È stata un’amichevole sporca su un campo che non permetteva di giocare. Sono contento che almeno 8 calciatori siano riusciti a giocare per quasi 80 minuti. In difesa dobbiamo completare il reparto, ci mancano degli elementi e dobbiamo completare anche il discorso sugli under».