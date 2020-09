Cade in bicicletta a Vizzola Ticino, interviene l’elisoccorso

Tre incidenti sono avvenuti oggi, domenica 27 settembre, il più grave a Vizzola Ticino dove un uomo è caduto dalla bicicletta ed ha riportato serie ferite.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11 del mattino sulla strada provinciale 52: il ciclista, un uomo di 56 anni, per cause che i carabinieri di Gallarate dovranno accertare è caduto mentre stava pedalando. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Circolo.

E sempre questa mattina a Caronno Pertusella un’auto e una moto si sono scontrate in via Enrico Fermi. Coinvolto un motociclista di 43 anni, soccorso dai sanitari della Croce Rossa e trasportato in ospedale a Saronno in condizioni non gravi. Sul posto anche i carabinieri.

Altro scontro auto-moto a Lonate Pozzolo in viale Ticino, intorno alle 14.30. Ferito un uomo di 40 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo.