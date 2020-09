Coupon e codici sconto, la soluzione per risparmiare

Lo shopping online nel corso degli ultimi anni si è ritagliato uno spazio sempre più importante tra le abitudini di acquisto degli italiani. Non si tratta più di una mera alternativa rispetto allo shopping classico, ma spesso rappresenta la scelta primaria per chi ha bisogno o voglia di fare acquisti, non solo da casa ma da qualsiasi altro posto in cui ci si trovi, purché si abbia a disposizione una connessione a Internet. Così, i negozi online attirano un numero sempre più elevato di clienti, non di rado attirati dalla possibilità di beneficiare di prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli che si potrebbero trovare in un negozio fisico. Anche questa è la ragione per la quale i marchi hanno deciso di ricorrere ai codici sconto, una modalità di risparmio inedita in grado di coinvolgere e attirare la curiosità delle persone.

Il sito ScontieBuoni

Uno dei siti più affidabili per chi è alla ricerca di codici sconto da sfruttare per lo shopping online è senza dubbio ScontieBuoni , che si fa apprezzare tra l’altro per la varietà di categorie merceologiche. Qualche esempio? Le lenti a contatto, gli integratori sportivi, i giornali, le biciclette, i parcheggi in aeroporto, il noleggio di auto, i vini, i gadget, gli articoli per ufficio, i libri, i prodotti per animali, i farmaci. Per tutti questi prodotti si possono sfruttare codici sconto da adoperare online, così da percorrere la strada del risparmio con la massima facilità e senza alcun ostacolo.

A cosa servono i codici sconto

Uno dei pregi più significativi dei codici sconto riguarda il fatto che essi sono a disposizione tutto l’anno: il che costituisce una differenza evidente rispetto a quel che avviene con i negozi tradizionali, dove è indispensabile aspettare i saldi per poter comprare low cost. i codici sconto, inoltre, si rivelano decisamente versatili, applicandosi su una vasta gamma di prodotti, dagli articoli di elettronica ai capi di abbigliamento, passando per i tessili e i viaggi, senza dimenticare i giochi per i bambini, i cosmetici, i casalinghi, e così via. Che si parli di codici sconto, di buoni sconto, di codici promozionali o di coupon, il concetto è sempre lo stesso: sono sempre alleati di fondamentale importanza per fare shopping sul web. Milioni di persone si mettono in cerca dei codici sconto migliori, cioè quelli che permettono di spendere meno. Così, ci si può concedere un regalo o si ha l’opportunità di togliersi uno sfizio anche avendo a disposizione un budget limitato.

Come si usano

Il valore dei codici sconto è variabile a seconda dei casi: ci sono sconti del 5% e altri molto più consistenti, che possono giungere addirittura all’85%. Non è detto, inoltre, che lo sconto sia sempre applicato in forma percentuale: a volte può essere anche di valore fisso (per esempio di 10 euro, di 50 euro, e così via). Insomma, si ha solo l’imbarazzo della scelta fra i tanti coupon tra cui è possibile scegliere, ma il consiglio è quello di non attendere troppo: i codici, infatti, non possono essere usati in eterno ma hanno una data di scadenza.

Guida alla fruizione dei codici sconto

Una volta individuato il codice sconto di cui ci si vuole avvalere, è sufficiente copiarlo e poi incollarlo nello spazio dedicato presente nella pagina dell’e-commerce su cui si sta facendo shopping. A volte è richiesto di inserire il codice subito prima che l’ordine venga confermato: così, una volta che la procedura sarà stata portata a termine, il computo dell’importo finale avverrà in automatico, e lo sconto si applicherà di conseguenza.

Le caratteristiche dei codici sconto

Non è difficile riconoscere e distinguere un codice sconto, a prescindere dal fatto che esso sia ospitato su uno shop online o su una pagina web. Esso, infatti, ha l’aspetto di un biglietto che indica la tipologia di sconto e la validità relativa a prodotti e brand. Di solito nella parte in basso è riportato il periodo di validità dello sconto nel caso in cui si tratti di un’offerta a tempo. Alcuni codici forniscono dettagli e informazioni specifiche a proposito delle condizioni di utilizzo: può essere, infatti, che lo sconto sia valido solo se viene raggiunta una soglia minima di spesa.