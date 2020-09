A Cuasso al Monte un concerto per salutare l’estate con il John Paul II Choir

Finisce l’estate, forse la più dura per le associazioni, ma a Cuasso al Monte la Pro loco non intende “arrendersi” e ha deciso di chiudere con un’iniziativa che profuma un po’ di normalità.

Domenica 27 settembre a salutare l’estate e a dare il benvenuto all’autunno sarà il concerto del John Paul II Choir, già apprezzato a Cuasso al Monte durante la scorsa estate e che quest’anno sarà protagonista di “Notte di note di fine estate“.

Il concerto, che inizierà alle 20.30, si svolgerà all’aperto, all’anfiteatro di via Roma a Cuasso al Monte.

La serata è ad ingresso gratuito ma per il rispetto delle norme anti Covid e per pianificare al meglio gli spazi per il pubblico, c’è l’obbligo di prenotazione, chiamando il numero 349 3755903.

«Ripartire è una grande cosa, farlo in sicurezza è un dovere e una responsabilità verso tutti – dice il presidente della Pro loco, Pino Caprino – Aspettiamo il pubblico per una splendida serata in compagnia di una delle più vivaci realtà musicali della provincia».