Danilo è scomparso da Brezzo di Bedero. Il caso anche a “Chi l’ha visto?”

Il caso di Danilo, il ragazzo scomparso di Brezzo Bedero, è stato ripreso anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Come riporta il sito del programma, Danilo è scomparso nella giornata di domenica (9 agosto). Verso le 15, è stato accompagnato dal padre sulla spiaggia pubblica del Lago Maggiore ma quando è andato a riprenderlo, verso le 18, non lo ha trovato. Danilo non ha con se il cellulare ma solo un certificato sostitutivo della carta d’identità.

Nel momento della scomparsa indossava una maglietta nera con rosa rossa sulla sinistra, un costume bermuda blu con righe azzurre, scarpe da tennis nere. Zaino con sfondo nero e quadretti.

Il giovane è nato in Ucraina, ed è stato adottato anni fa da una famiglia del piccolo paesino sul Verbano. Le forze dell’ordine sono ancora sulle sue tracce.