Dieci nuovi diaconi in Duomo: uno di loro è destinato a Luino

Ce n’è anche uno destinato a Luino tra i candidati al diaconato che verranno ordinati in Duomo: Angelo Papia, classe 1989, che diventerà collaboratore della Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” in Luino, composta dalle Parrocchie dei Santi Pietro e Paolo, S. Caterina in Colmegna, S. Maria Assunta in Voldomino, Santa Maria Immacolata in Motte di Luino e Nostra Signora di Lourdes in Creva e del Decanato di Luino.

Saranno in tutto 10 i seminaristi che sabato 26 settembre, alle 9, con una celebrazione solenne nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo Mario Delpini ordinerà diaconi. Cinque provengono da Milano e cinque dalle altre Zone della diocesi, con un’età compresa tra i 25 e i 38 anni.

I nuovi diaconi proseguiranno poi il percorso formativo e di discernimento che porterà, il 12 giugno 2021, all’ordinazione sacerdotale. Insieme a loro saranno ordinati anche 7 seminaristi del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere).

I dieci candidati al sacerdozio – detti “diaconi transeunti” – hanno itinerari formativi e professionali molto diversi: c’è chi è laureato in Filosofia, chi in Scienze dei beni culturali o, coem Angelo Papia, in Scienze dello spettacolo: c’è anche chi ha lavorato come farmacista o presso una multinazionale.

Tra loro c’è anche un cittadino zambiese: Mumbi Benard si è formato presso i Frati Minori Francescani ed è giunto nel 2012 a Milano, dove è stato accolto nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso alla Barona e ha lavorato come insegnante di religione.