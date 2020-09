Elezioni ad Origgio, l’intervista a Andrea Azzalin

I PROGETTI PER IL FUTURO – «La persona sarà sempre il cuore pulsante di Origgio. Dovremo integrarci con la tecnologia sempre più presente nelle nostre vite, usandola al meglio per migliorarne la qualità senza però togliere quanto di bello il contatto umano ci riserva. Il punto focale che ci deve guidare verso e nel futuro è e sarà sempre l’amore per il nostro paese. Ciò avverrà solo grazie a chi vive ed è sul territorio, da chi ascolta e recepisce le esigenze del cittadino, a chi pensa al noi e non all’io; gli interessi della collettività devono essere gli unici realmente presenti, non vi devono essere interessi personali. Un Origgio aperta e viva verso tutte quelle attrattive che possono portare linfa nella collettività. Un Origgio in cui tutti noi abbiamo il piacere di vivere, dai giovani ai meno giovani, dove i servizi di cui abbiamo bisogno possono e devono essere presenti sul territorio senza doverci recare nei comuni limitrofi».

APPELLO AGLI ELETTORI – «Siamo persone leali, corrette, trasparenti, credibili, pronte ad ascoltare i cittadini con una grande voglia di mettersi al servizio del paese. Riteniamo di avere le conoscenze, le capacità, la forza di poter promuovere il nostro paese, punto fermo, valore indiscutibile e imprescindibile, al quale un cittadino, ancor prima che amministratore pubblico, si deve ispirare. In questi anni abbiamo amministrato con particolare attenzione e sensibilità mettendo al centro la persona, soprattutto nel periodo emergenziale dovuto al Coronavirus; abbiamo garantito la corretta manutenzione ordinaria degli spazi pubblici, creando polmoni verdi e spazi giochi per i nostri giovani. Vogliamo continuare a garantire massima attenzione e risorse a tematiche importanti come la solidarietà, l’equità sociale, le politiche giovanili, la sicurezza sociale, il mondo associazionistico e del volontariato, la valorizzazione dell’ambiente in quanto elemento distintivo del territorio e garantendone, al contempo, la tutela delle risorse naturali e del patrimonio».

