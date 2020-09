Esonda il Boesio, disagi sulla statale tra Cittiglio e Brenta

La forte pioggia caduta tra ieri sera (giovedì 24) e questa mattina sul Varesotto ha creato problemi anche tra Cittiglio e Brenta dove scorre il fiume Boesio, che poi sfocia nel Lago Maggiore a Laveno in località Gaggetto.

Galleria fotografica Esonda il Brenta a Cittiglio 4 di 10

Il fiume è esondato al confine tra i due paesi Valcuviani nella zona dove si trova l’ingresso della ex conceria Fraschini. Acqua, fango e detriti hanno interessato alcune abitazioni della zona e creato problemi alla viabilità vista la vicinanza con la Statale 394 che porta verso Casalzuigno e Cuveglio.

La strada è stata interrotta questa mattina prima delle 8, e poi successivamente è stato organizzato un senso unico alternato per permettere ai veicoli di proseguire da e per la Valcuvia. Non si registrano problemi alle persone, anche se un automobilista si era impantanato ed è stato liberato.

Sul posto sono intervenuti numerosi uomini tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile oltre ai tecnici comunali e a quelli dell’Anas.