Masso colpisce auto in transito, tragedia sfiorata

Aggiornamento della situazione sul maltempo nell’Alto Varesotto. I Vigili del Fuoco hanno operato tutta la notte per decine di richieste causa la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Nel comune di Montegrino Valtravaglia è stata sfiorata una tragedia.

Una vettura in transito è stata colpita da un masso ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Nel comune di Brenta è stata chiusa la SS394 al km 17,300. L’arteria è rimasta chiusa per circa un ora, una vettura in transito è rimasta travolta dall’acqua, illeso il conducente; allo stato attuale è stato istituito il senso unico alternato. Nei comuni di Brenta, Cittiglio e Laveno Mombello si segnalano diversi allagamenti.