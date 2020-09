Ritrovato in un torrente il corpo dell’uomo disperso a Luvinate

È stato ritrovato senza vita in un torrente l’uomo che ieri, nel pomeriggio, era uscito per fare una corsa poco prima che si scatenasse il maltempo. (la foto è di Giacomo Bonfadini)

Le ricerche dei vigili del fuoco erano proseguite per tutta la notte senza esito: questa mattina, venerdì 25 settembre, intorno alle 7.30 il corpo è stato individuato. Si tratta di un uomo di 61 anni, F.M.

L’uomo era uscito di casa nel pomeriggio per praticare attività sportiva successivamente sulla zona si è abbattuta una forte perturbazione.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale)

Luvinate è stata la zona più colpita dall’ondata di maltempo che ha portato il torrente Tinella ad esondare. Le strade si sono trasformate in fiumi e uno smottamento ha portato all’evacuazione di tre villette e due palazzine.