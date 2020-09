Come far tornare a brillare i metalli

La bellezza dei metalli lucenti

Quando si parla di pulizie domestiche, probabilmente, quella della lucidatura dei metalli non è una delle operazioni che ci vengono in mente per prime. Non c’è dubbio, però , che far ritrovare brillantezza ai metalli che si trovano nella nostra abitazione può dare un notevole contribuire a renderla ancora più bella ed accogliente.

In realtà, i metalli sono onnipresenti. Essi possono essere installati sui nostri arredi. Molti oggetti e soprammobili sono realizzati in metallo. Tutti questi oggetti hanno un nemico comune: l’ossidazione.

Anche i metalli più nobili e puri, infatti, con il tempo tendono ad ossidarsi, ad annerirsi ed a perdere parte della lucentezza e della bellezza che li contraddistingueva.

In questa breve guida ci soffermeremo su alcuni rimedi naturali dall’efficacia garantita per far tornare gli oggetti in metallo belli e splendenti.

Rimedi efficaci per far brillare i metalli

Quando parliamo di parti metalliche a vista che compongono i nostri arredi, è sempre consigliato rivolgersi a dei professionisti della lucidatura metalli. Essi possono infatti sottoporli a trattamenti non aggressivi ma dal risultato assicurato.

In molti altri casi, invece, si può ricorrere a rimedi naturali a basso costo che non presentano controindicazioni e che permettono comunque di ottenere un risultato immediato.

Prendiamo ad esempio l’argento. Cornici, svuota tasche, posate… quanti oggetti sono composti da questo metallo bello e lucente. E’ risaputa, però, la facilità con la quale tende ad annerirsi. Niente paura! Un semplice trattamento può riportarlo a brillare come all’inizio!

Non dovremo fare altro che immergere il nostro oggetto in argento in un litro di acqua bollente a cui avremo aggiunto un cucchiaio di sale e due di bicarbonato. Dopo averlo lasciato bollire per dieci minuti, laviamolo per bene ed asciughiamolo delicatamente con un panno asciutto. Il risultato ci lascerà sorpresi!

Il rame è un altro bel metallo che può perdere tutto il suo fascino a causa dell’ossidazione, che tende a conferirgli una colorazione verdognola. Proviamo a lavarlo con acqua e succo di limone, aiutati da uno spazzolino da denti. Lasciamo agire il composto per alcuni minuti e poi risciacquiamolo con acqua tiepida.

Sapevate che il dentifricio, oltre ad essere un ottimo alleato per la nostra igiene orale, può svolgere una potente azione brillantante sui metalli? La sua efficacia si riscontra anche nell’eliminazione di tracce lievi di ruggine ed ossidazione. Non male per un prodotto così a basso costo!

Che dire delle nostre stoviglie, comprese pentole e posate in acciaio inox? Ci siamo forse accorti di alcune macchie ed aloni che sono rimaste in superficie. Come possiamo eliminarle? L’olio di oliva potrebbe essere la soluzione giusta in questo caso. Strofinandolo direttamente sulle macchie e sugli aloni, queste andranno via istantaneamente!

L’aceto puro per strofinare le stoviglie in acciaio inox contribuisce a fargli ritrovare la lucentezza persa.

Persino il metallo più prezioso, l’oro, può ritornare a splendere. Basta lavarlo con un composto di sapone naturale e bicarbonato, risciacquarlo ed asciugarlo delicatamente con un panno di lana.