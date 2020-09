Da Fratelli d’Italia c’è soddisfazione: “Pronti a un’opposizione leale”

«Nella nostra sezione pensavamo all’8-9%, quindi il risultato ci soddisfa». Lontana dall’euforia della maggioranza uscente e dall’umore lievemente abbacchiato della coalizione di Barcaro, Manuela Scidurlo ha commentato positivamente gli esiti delle elezioni amministrative di Somma Lombardo.

Un po’ per la tendenza tutta italiana a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno all’indomani di un’elezione, un po’ perché per Fratelli d’Italia si trattava di un test importante per misurarsi. E il 9,7% ottenuto non è comunque poco. «Siamo stati molto concentrati sul nostro percorso in queste settimane, e non abbiamo fatto previsioni al di là del nostro possibile risultato; io, personalmente, mi aspettavo che Bellaria avrebbe vinto al primo turno. Noi, comunque, siamo soddisfatti». Giuseppe de Bernardi Martignoni, consigliere Fdi di Gallarate, rimarca i dati positivi del partito, sottolineando tuttavia le scissioni che hanno portato a un spezzettamento dei voti (e alla perdita di Luino).

“Un’opposizione leale”

«Continueremo a fare come abbiamo fatto in questi anni» afferma Scidurlo, reduce da un mandato all’opposizione che replicherà nei prossimi cinque anni. «Faremo un’opposizione leale e al servizio della città. Abbiamo sempre preparato mozioni e proposte concrete, lo faremo ancora». Con gli ex alleati di Lega, Fratelli d’Italia e Somma Ideale, che ritroverà tra i banchi dell’opposizione, dice di essere pronta a collaborare: «Vedremo giorno dopo giorno. Ma noi siamo pronti».