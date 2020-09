A fuoco la tettoia di un’abitazione a Somma Lombardo

Un incendio è scoppiato a Somma Lombardo verso le 13:00 di venerdì. A prendere fuoco è stata la tettoia di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme sono divampate dalla tettoia di una casa nella periferia residenziale verso la valle del Ticino. L’incendio di piccola entità ha provocato danni lievi all’abitazione, ma nessuno è rimasto ferito.

Non appena ricevuto l’allarme i vigili del fuoco hanno inviato sul posto un’autobotte e un’autopompa. L’autobotte è stata però subito richiamata in quanto il suo intervento non si era più reso necessario.

Le operazioni di spegnimento si sono già concluse con successo.

(Articolo aggiornato alle ore 14:05 di venerdì 4 settembre – foto di archivio)