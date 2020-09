Incendio in una stalla in Valle di Blenio

La Polizia cantonale comunica che sabato sera verso le 21.35 a Malvaglia in via Mondate è scoppiato un incendio in una stalla. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire l’intero edificio è andato distrutto. Nessuno è rimasto ferito mentre tutti gli animali che erano all’interno dello stabile, sono riusciti a metterli in salvo, morta unicamente una capra.

Ingenti i danni poiché oltre allo stabile sono andati distrutti anche diversi macchinari agricoli. Le cause del rogo al momento non sono ancora chiare, in mattinata inizieranno i rilievi da parte della Scientifica. Sul posto per le operazioni di soccorso e spegnimento sono intervenuti i Pompieri di Biasca, un’ambulanza di Tre Valli Soccorso e un tecnico della SPAAS (Servizio protezione dell’acqua dell’aria e del suolo)