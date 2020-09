Incidente a Cantello, code per raggiungere il valico di Gaggiolo

Un incidente stradale si è verificato a Cantello in via Turconi poco dopo le 7 e 30 di questa mattina. Nello scontro di due auto sono state coinvolte 2 persone, sul posto ci sono i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 uscita in codice giallo. Si segnalano forti rallentamenti e code, soprattutto di lavoratori frontalieri, in direzione del valico di Gaggiolo. (Foto di repertorio)

Seguono aggiornamenti