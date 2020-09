Incubatoio ittico di Maccagno, Cosentino: “Dalla Regione stanziati 90.000 euro”

«Lo scorso anno, accogliendo il grido di aiuto dell’incubatoio di Maccagno, abbiamo stanziato – come Regione Lombardia – importanti fondi per consentire agli incubatoi ittici lombardi di proseguire con la loro preziosa attività ordinaria e, in poco tempo, eravamo riusciti, grazie all’attenzione dell’assessore Fabio Rolfi, a stabilire l’importo necessario e procedere con l’iter per l’erogazione».

Lo dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Cosentino e prosegue: «Ora abbiamo deciso di fare un passo avanti per essere ancora più vicini a questo mondo di volontari che si occupa di ripopolare e, quindi, tenere in vita i nostri laghi immettendo importanti quantitativi di pesci: durante la Giunta regionale di ieri sono stati stanziati 90.000 euro per la ristrutturazione dell’incubatoio ittico di Maccagno».

«Un progetto nato a seguito di un confronto tra i pescatori volontari che gestiscono la struttura dell’Alto Varesotto, il sottoscritto e l’assessorato guidato da Rolfi. Anche il Comune di Maccagno ha condiviso con noi l’esigenza di rifare la struttura (di sua proprietà), ormai datata e con molti problemi funzionali, e ci siamo messi tutti al lavoro per portare a casa il risultato. Sono contento che, ancora una volta, Regione Lombardia dimostra di essere vicina anche alle realtà territoriali più piccole e di premiare i sacrifici di volontari che hanno come unico interesse quello di preservare i luoghi in cui vivono», conclude il consigliere.