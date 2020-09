La scuola di Buguggiate riparte con 375 alunni

Il “tavolo” di lavoro è partito molto presto, quando ci si è resi conto che il numero degli iscritti era davvero alto. La scuola di Buguggiate, elementari e medie, per dirla alla “vecchia maniera”, si prepara a ripartire con 375 alunni. L’emergenza Covid ha reso tutto più complesso, ma l’organizzazione è definita nelle linee generali, come spiega Benedetta Perlasca l’assessore ai Servizi Educativi e Scolastici (nella foto): «Stiamo provvedendo a sistemare le aule e i lavori termineranno in tempo per la riapertura della scuola – spiega -. Gli alunni sono molti ma lo spazio non manca, siamo riusciti a rispettare il metro di distanza tra i banchi, alcuni dei quali sono stati acquistati direttamente dal comune». 212 i bambini iscritti alle elementari e 163 quelli che frequenteranno le medie.

Tutte le aule sono state modificate all’interno, non nella struttura ma nella disposizione dei mobili: «Abbiamo provveduto a sgombrare e riordinare i locali – dice ancora l’assessore – e solo un’aula è stata ampliata con l’abbattimento di un muro. L’aula mensa, invece, resterà a disposizione dei bambini che dovranno pranzare e che si fermeranno al doposcuola: loro avranno la precedenza tra chi ne ha fatto richiesta; si faranno doppi turni, elementari e medie che hanno orari diversi. I servizi scolastici, pre e dopo scuola e mensa, inizieranno il 23 settembre».

La palestra invece, che confina con la l’istituto comprensivo, al momento è chiusa perché sono in corso lavori di ristrutturazione che si sono protratti a causa del lockdown: «Dovrebbero concludersi ad ottobre – dice Benedetta perlasca -, quindi sarà possibile tornare ad usarla da novembre».

Resta il nodo degli ingressi: «Ne abbiamo parlato a lungo, noi amministratori e dirigenti scolastici, per decidere insieme come procedere. Ci sarà un collegio docenti e probabilmente in questa sede verrà definita la modalità di ingresso. Quindi anche noi attendiamo informazioni dall’istituto».

Definito anche il piano di diritto allo studio: «Abbiamo fatto un incontro con preside, referenti di plesso, medie ed elementari, e associazione genitori.

Anche in questo caso tutto dovrebbe procedere secondo dei tempi ragionevoli, quindi ipotizziamo di confermare i finanziamenti per i progetti, entro settembre».

Buone notizie anche per la scuola materna: i bambini iscritti dell’asilo sono 55 alla materna e 6 per la sezione primavera.

«Da lunedì prossimo ci saranno gli inserimenti nella scuola materna e nella primavera. Già da questa settimana sono iniziati i colloqui conoscitivi con le famiglie dei bambini che inizieranno la sezione primavera. La ripresa sarà regolare -conclude l’assessore Perlasca – anche perché il centro estivo tenuto dalle insegnanti, ha funzionato bene, ha soddisfatto i genitori e ci ha permesso di organizzare al meglio la riapertura di settembre».