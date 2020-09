La “volata” finale della campagna elettorale di Martina Grasso

Ultima settimana di campagna elettorale per Martina Grasso, che a Casorate Sempione con la sua lista Casorate Aperta sfida il sindaco uscente Dimitri Cassani.

Ecco dunque tutti gli appuntamenti previsti

– Lunedì 14/09 dalle ore 21.00 alle ore 22.30 circa potete trovarci nel piazzale davanti alla Palestra comunale per confrontarci con voi sul nostro programma, presentarci, e lasciare spazio alle vostre domande;

– Mercoledì 16/09 dalle ore 17.00 alle 19.00 potete trovarci con il nostro gazebo in Via XXV Aprile al civico 4 (parcheggio davanti alla Parrucchiera);

– Giovedì 17/09 dalle ore 21.00 alle 22.30 circa saremo di nuovo nel piazzale di fronte alla Palestra comunale;

– Venerdì 18/09 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 potete trovare il nostro igazebo in Via Verdi, più precisamente in piazza mercato.