Laveno Mombello, la diretta del confronto tra i candidati sindaco

Dal Teatro Franciscum di Laveno Mombello viene trasmesso il confronto tra i candidati sindaco, a meno di una settimana dalle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. L’incontro è organizzato dall’Associazione Laveno Mombello Viva ed è moderato dai giornalisti di VareseNews Damiano Franzetti e Adelia Brigo.

Sul palco i candidati Paola Sabrina Bevilacqua, candidata per la lista “Centrosinistra – Paola Sabrina Bevilacqua sindaco”, Luca Santagostino candidato per la lista “Civitas”, Giancarlo De Bernardi per la lista “Idea lista” e Andrea Trezzi candidato per la lista “Il domani inizia oggi”.

È possibile intervenire alla serata inviando un messaggio WhatsApp.

Puoi seguire l’incontro anche sulla pagina YouTube dell’Associazione Laveno Mombello Viva.