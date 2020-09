Le musiche di Morricone in concerto a Ternate

Autore di colonne sonore per più di 500 film e serie tv, Ennio Morricone è stato tra i più prolifici, vari e apprezzati compositori della storia del cinema: in altre parole uno dei più grandi. L’associazione culturale Trinate nova ha quindi deciso di celebrare la musica del maestro con un concerto sul sagrato della chiesa parrocchiale di Ternate in programma per venerdì 11 settembre alle 21.

Durante il concerto si esibiranno Fabiano Maniero, prima tromba dell’orchestra del Teatro La fenice di Venezia, Laura Pirri (voce) e Alessandro Modenese (chitarra). Lo spettacolo riproporrà le più belle colonne sonore scritte da Ennio Morricone, con brani tratti da: C’era una volta il west, Giù la testa, Per un pugno di dollari, C’era una volta in America, Metello, La leggenda del pianista sull’oceano, Here’s to you, Nuovo cinema Paradiso, Il segreto del Sahara, The mission e molte altre.

«È il primo evento – commentano i membri di Trinate nova – che organizziamo da quando a marzo è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Per noi si tratta di un momento importante soprattutto in vista dei nuovi progetti in programma per il futuro. Siamo al lavoro sulla prossima edizione del progetto Ele-rgia, che avrà tra i suoi obiettivi il coinvolgimento sempre maggiore dei più giovani nella vita culturale del paese».

Il concerto sarà a ingresso libero, ma si dovranno rispettare tutte le misure sanitarie e di distanziamento per ridurre al minimo il rischio di contagi. L’evento è organizzato col patrocinio del Comune di Ternate.