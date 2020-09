Lo “sniper” Vanetti resta ai Mastini Varese

L’annuncio del nuovo allenatore Claude Deveze ha “interrotto” per un giorno la sequela dei rinnovi in casa Mastini Varese: dopo aver ricevuto la conferma di Stefan Ilic per puntellare la difesa, oggi è tempo di rinnovo per Andrea Vanetti, lo “sniper” per eccellenza dell’attacco giallonero.

Il 30enne, che ha trascorso una bella fetta di carriera in Svizzera (con tanto di esordio in LNA con il Lugano) ha ritrovato due stagioni or sono la maglia della squadra della sua città e non è intenzionato a mollarla proprio ora. Tanto più che, in questi due campionati con la maglia dei Mastini (con 60 punti messi a segno) è divenuto uno dei simboli della squadra anche per via della sua conclamata varesinità. (foto Mastini/T. Munerato)

Giocatore assai generoso, il numero 16 è anche in possesso di ottime doti tecniche e nel corso dell’ultima stagione è stato utilizzato a lungo da coach Da Rin che lo aveva avuto a disposizione anche a Milano. Con i rossoblu “Sniper” vanta la vittoria di quella Coppa Italia che gli è sfuggita di un soffio a Varese: la voglia di ottenere un successo con i Mastini è stata ulteriore spinta per decidere di proseguire la propria carriera all’ombra del Sacro Monte.

Nel frattempo, la rosa a disposizione di Devèze prende sempre più forma: sono sei i giocatori che hanno detto “sì” alle proposte di rinnovo (i due portieri, Tura e Bertin, Ilic in difesa; Piroso, Privitera e Vanetti in attacco) e la sensazione è che diversi altri gialloneri torneranno a vestire la casacca con il Mastino in attesa di qualche nuova entrata. Di certo non ci saranno alcune “punte” come Daniel Ross Tedesco che tornerà nella massima divisione con il Fassa mentre a Milano (in IHL Division I, quindi la Serie C) rivedremo coach Da Rin insieme a Perna, Franchini e Cecere.