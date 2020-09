Luino, torna la “carton boat“, la sfida è servita

“Avete già pensato come costruirla?“.

Se lo chiedono gli organizzatori della “Carton boat”, pazza manifestazione a cavallo fra sport, fantasia e voglia d’impresa in programma per il prossimo 12 settembre, sabato, a Luino.

Si tratta di una prova amatoriale di abilità sportive e artistiche, con equipaggi da 2 a 4 persone e un percorso acquatico di 130 metri.

Le imbarcazioni preparate a casa potranno venir montate sul posto entro un periodo massimo di due ore.

La pagina facebook dà qualche idea su come costruire la propria opera, mentre è disponibile in regolamento per la manifestazione.

Questa iniziativa verrà svolta in tutta sicurezza soprattutto rispettando le regole anti-Covid.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle 14 in piazza Libertà.

