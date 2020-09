M5S Saronno: “Grazie a Davide Vanzulli”

Il Movimento 5 Stelle saronnese ringrazia il consigliere comunale che per 5 anni ha rappresentato i pentastellati e che non è tra i candidati a sostegno di Luca Longinotti nelle elezioni del 20 e 21 settembre

Il nostro consigliere uscente Davide Vanzulli. Importante figura del M5S di Saronno in questi 5 anni di amministrazione leghista, un giovane avvocato serio e preparato, onesto e coerente, sempre disponibile verso il gruppo e impeccabile nel suo ruolo di consigliere di opposizione.

Per Davide Vanzulli è giunto il momento di rinunciare alla possibilità di un nuovo incarico istituzionale per importanti obblighi e scelte lavorative che non gli consentirebbero di adempiere come lui vorrebbe, e com’è sua consuetudine fare, anche agli impegni politici con costanza e presenza che il ruolo richiederebbe.

In questi giorni il nostro consigliere è attivo nel gruppo per portare a compimento tutto quanto concerne l’organizzazione burocratica della campagna elettorale in vista del voto a settembre, e continuerà a seguire le attività del M5S saronnese come portavoce fino alla scadenza del suo mandato, ma dopo cosa farà?

La domanda che spesso ci viene rivolta e alla quale approfittiamo per rispondere con chiarezza e trasparenza: Davide Vanzulli resterà nel M5S e ci supporterà nelle attività che solo dopo il voto del 20 e 21 settembre sapremo come organizzare, naturalmente lo farà compatibilmente con i nuovi impegni lavorativi.

Il nostro consigliere si è mostrato in questi anni all’altezza di un compito non facile per la sua giovane età, rispettando al massimo i valori del Movimento e gestendo con intelligenza e destrezza le diverse difficoltà incontrate nel nostro percorso. A Davide Vanzulli va tutta la nostra riconoscenza, e il ringraziamento per la grande disponibilità che sappiamo essergli costata dei sacrifici per conciliarla con i numerosi impegni del suo lavoro, e che oggi hanno determinato la sua scelta di non ricandidarsi.

Movimento 5 Stelle Saronno