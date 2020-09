A Malnate si voterà nelle scuole: “Non abbiamo avuto l’ok dalla Prefettura per cambiare sede”

Il 20 e 21 settembre si voterà per il referendum costituzionale riguardo il taglio dei Parlamento.

Sede di voto a Malnate saranno le scuole primarie di Malnate, Gurone e San Salvatore, giusto una settimana dopo il rientro in classe degli alunni dopo mesi.

Questa situazione comporterà diverse problematiche legate alla sanificazione delle aule e alle norme anti-Covid in vigore.

«Immediatamente, appena abbiamo avuto la conferma della data del referendum – spiega il sindaco Irene Bellifemine -, abbiamo provato a cercare delle soluzioni alternative, ma l’elevato numero dei seggi della nostra città non ha permesso l’autorizzazione della prefettura».

«Non era possibile garantire tutta la procedura richiesta – sottolinea il primo cittadino -. Servono seggi e locali predisposti anche per la custodia del materiale e in città non c’erano altri luoghi utili. Quindi purtroppo, molto a malincuore, abbiamo dovuto organizzarci nei plessi scolastici».