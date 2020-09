Malnate, torna la statua per Arnaldo De Mohr

Una delle vie principali di Malnate, quella tra l’altro dove c’è la scuola elementare è dedicata ad Arnaldo De Mohr, scultore ed editore tra gli altri anche di Gabriele D’Annunzio, si stabilì a Malnate, dove morì nel 1921.

Qualche anno fa il mezzobusto in bronzo sul palazzo comunale fu rubato e questa mattina, lunedì 28 settembre, ne è stato posizionato uno nuovo.

Per l’occasione è arrivato in città anche il nipote Ugo Gabriele.

Queste le parole del sindaco Irene Bellifemine: «Questa mattina a Palazzo comunale abbiamo ricevuto la visita di Ugo Gabriele de Mohr e la sua consorte. Per l’occasione si è potuto visionare il posizionamento del nuovo busto di Arnaldo de Mohr. L’associazione ARS infatti, a seguito del furto del bronzo di Arnaldo de Morh, ha provveduto al suo rifacimento. Questa volta non si è più usato il prezioso metallo per dissuadere i malintenzionati ad atti furtivi. Ringrazio l’Associazione Ricerche Storiche di Malnate per il lavoro svolto e la partecipazione insieme alla famiglia Dotti del Museo Realini nell’accogliere la celebre famiglia in visita».