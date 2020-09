Miele secondo in rimonta al “San Martino”: ora è leader in classifica

Ottima prova di Simone Miele e Roberto Mometti – pilota di Olgiate Olona e navigatore di Luino – nella seconda gara stagionale valida per il Campionato Italiano WRC, il Rallye San Martino disputato quest’oggi (sabato 5 settembre) sulle strade della provincia di Trento.

Miele e Mometti, a bordo della Citroen Ds3 del team DreamOne Racing (foto AciSport), hanno concluso la prova al secondo posto, dietro soltanto a Luca Pedersoli e Anna Tomasi, anch’essi a bordo della potente vettura francese. Se il successo di Pedersoli è indubbiamente meritato, lo stesso si può dire per la piazza d’onore dell’equipaggio varesotto che nel finale ha avuto anche un pizzico di fortuna, sopravanzando di un solo decimo di secondo Andrea e Giuseppe Nucita (Hyundai i20 R5) che fino all’ultimo avevano sperato nel secondo gradino del podio.

Bella la rimonta di Miele che si è concretizzata nelle ultime due speciali, Val Malene e Gobbera 2, entrambi vinte dalla Citroen numero 3 che ha così rimontato dalla quinta posizione, dove si era ritrovata al termine della PS3 e quindi del primo “giro” sul percorso del San Martino (che ha visto tra l’altro l’annullamento della seconda speciale). Con questo risultato, tra l’altro, Simone Miele è ora in testa alla classifica del CIWRC dopo due gare, anche perché Rossetti che aveva fatto bene ad Alba ha pagato a caro prezzo un assetto sbagliato e, come avevamo spiegato in sede di presentazione, con così poche speciali non c’era tempo di rimediare. Sfortunato invece Corrado Fontana, che in avvio ha duellato con Pedersoli ma poi è stato costretto al ritiro per un guasto nel corso della quarta prova.

Inutile comunque fare calcoli in chiave classifica: Miele ha un solo punto di vantaggio su Pedersoli (e Breen che difficilmente sarà di nuovo al via) e due su Rossetti mentre per il computo finale andranno conteggiati solo tre risultati sui quattro disponibili (si scarta il peggiore). Insomma, la storia di questo tricolore WRC 2020 è ancora tutta da scrivere, ma per Miele e Mometti è importante essere davanti a tutti e aver dimostrato di poter valere le posizioni migliori.