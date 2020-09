Piantone di via Veratti: a fine settembre si rimuove quello che resta

Un altro passo avanti per l’arrivo del prossimo “Piantone di Via Veratti”, è stato fatto con la riunione di giovedì mattina, 10 settembre, che ha coinvolto diversi settori dell’amministrazione comunale.

Dall’incontro sono emerse innanzitutto le prime tempistiche: entro la fine di settembre sono previsti i lavori di rimozione di quello che resta del cedro abbattuto che poi sarà oggetto di ripiantumazione e di sistemazione dell’arredo urbano.

Il progetto è ancora in fase di studio, ma verrà presentato alla cittadinanza in un incontro pubblico, simile a quello che era stato organizzato in occasione del taglio del cedro, per spiegare i particolari ai cittadini.