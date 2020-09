Rete 55 restituisce anche la seconda tranche del prestito dalla Fondazione Molina

Nel 2015 era stato siglato un prestito obbligazionario con la Fondazione Molina Onlus di Varese per l’apertura di un canale televisivo nazionale. Oggi, mercoledì, l’emittente televisiva Rete55 comunica che, dopo aver onorato puntualmente tutti gli interessi alle scadenze contrattuali, il prestito obbligazionario è stato restituito per intero, con una quota di 200mila euro nel 2019 e di altri 250mila euro nel 2020, con l’ultimo versamento effettuato lo scorso 18 agosto, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del 2 novembre 2020. In data 2 settembre 2020, la Fondazione Molina Onlus ha rilasciato dichiarazione di restituzione anticipata a chiusura del contratto.

Qui trovate un riassunto della vicenda scritto nel novembre del 2016, quando la vicenda finì sui media.