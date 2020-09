Ridateci il treno delle 7,32 per Laveno Mombello

Buongiorno,

ho letto l’articolo di reclamo per la tratta Ferroviaria da Laveno a Milano. Volevo sottolineare che il problema sussiste anche per i ragazzi che da Besozzo, Cocquio Trevisago e limitrofi devono prendere il traghetto per recarsi a Verbania.

Gli anni scorsi partiva da Gavirate un treno alle 7.32 che ad oggi è stato tolto, lasciando un misero pullman, sempre di Trenord, in partenza alle 6.56 con arrivo a Laveno alle ore 7,36 portando poi a prendere il

traghetto in coincidenza alle 07.50 e lasciando a Verbania gli studenti dell’istituto Cobianchi (entrata scolastica 08.30) circa 20/30 minuti fuori dall’ingresso scolastico. Il treno successivo e’ alle 8.06 e con tutte le coincidenze arriverebbero a scuola a Verbania alle 9.

Tutto ciò per noi genitori e’ un gran problema è le soluzioni quali sarebbero;

-facciamo prendere a tutti gli studenti il Bus delle 6.56? (assembramento-20 minuti fuori da scuola)

-Facciamo entrare a scuola i ragazzi alle 09.00? (30minuti dopo)

– portiamo noi i ragazzi al traghetto? (Ritardo al lavoro per alcuni)

Si è parlato di soluzioni per le scuole durante l’emergenza Covid ma per i mezzi? La scelta scolastica di ogni famiglia si è orientata e decisa anche per la facilità dello studente nel poterla raggiungerla.

Grazie per l’ascolto e spero che anche questo possa far sì che qualcuno ascolti la massa

Un genitore