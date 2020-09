Sangiano, in strada col pigiama a 4 anni il pm chiede di archiviare

Il caso del bambino trovato per strada una mattina di marzo del 2019 dai vigili: la storia fece scalpore, ma secondo l’accusa gli elementi sono inconsistenti per reggere un processo per abbandono di minore.

Quindi il sostituto procuratore Anna Zini del “pool fragilità“ presso la procura di Varese ha chiesto al giudice l’archiviazione del procedimento.

Quella mattina, l’11 marzo 2019 fra Caravate e Sangiano gli agenti della polizia locale del urbani trovarono a spasso il piccolo ancora in pigiama.

Il bambino, 4 anni aveva riportato agli agenti di aver trovato la porta di casa aperte e di essere uscito in strada. Riaccompagnato a casa, trovata l’abitazione vuota, gli agenti hanno atteso il rientro della madre che si era giustificata spiegando la necessità di accompagnare a scuola la filia minore.

Il tutto fra le lacrime e con grande dispiacere per l’accaduto, ma nonostante questo la donna venne denunciata per abbandono di minore.

Pochi giorni dopo la spiegazione dei fatti attraverso il suo legale, Matteo Pelli. Legale che ad oggi spiega così la decisione della Procura: «Si è trattato, come sosteniamo e sostenevamo, di un fatto estemporaneo, imprevedibile e assolutamente casuale: è il classico caso fortuito con un bambino particolarmente sveglio per l’età che ha aperto la porta ed è uscito: non c’era assolutamente l’intenzione del genitore di abbandonare il piccolo».