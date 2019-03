Scappa di casa a 4 anni, mamma denunciata

Da solo, scalzo, in pigiama per strada con freddo gelido delle otto del mattino.

È stato per fortuna trovato da una pattuglia della polizia locale del Verbano il bimbo di 4 anni che questa mattina, lunedì, era lungo la sp 32 a Sangiano.

Il piccolo è stato preso in custodia dagli agenti, portato in auto e scaldato: gli uomini dell’Unione della Polizia Locale hanno fermato di corsa l’auto, l’hanno tranquillizzato e gli hanno chiesto dove abitasse.

Poi insieme al bimbo sono andati a casa sua, trovandola però vuota: la madre era andata a portale l’altra figlia a scuola e al ritorno a casa è scoppiata in lacrime.

La donna, sentita dagli operatori, ha confermato di aver lasciato il figlio a casa da solo per portare la sorella alla scuola elementare convinta di ritrovarlo ancora nel proprio letto al suo ritorno.

Il bambino, svegliatosi e non trovando nessuno presso l’abitazione, ha aperto dapprima la porta d’ingresso chiusa a chiave dalla madre e poi il cancelletto pedonale che da sulla via pubblica. Da li iniziava una camminata con la speranza di trovare uno dei genitori.

La madre è stata accompagnata presso gli uffici del Comando di Polizia Locale e denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese per il reato di Abbandono di persone minori o incapaci: rischia la reclusione da 6 mesi a 5 anni con pena aumentata in quanto commessa dal genitore.