Sedicenne soccorsa sul sentiero delle Tre Croci

Vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino sono intervenuti in località Tre Croci, sul Campo dei Fiori, per soccorrere una persona infortunata.

La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 13.30.

Si tratta di una ragazza di sedici anni, caduta sul sentiero ma a quel punto in difficoltà per il rientro. Non ha riportato gravi ferite.