Selezionati i 14 finalisti del premio Ricardo Prina

La giuria del premio Riccardo Prina svela i finalisti della decima edizione. Dedicato a Riccardo Prina (1969-2010), giornalista, critico d’arte, estimatore e studioso dell’arte fotografica, è ideato dagli Amici di Piero Chiara e da Mauro Gervasini; è diretto da Bambi Lazzati, con la collaborazione della famiglia Prina e l’Associazione Amici di Riccardo Prina e sostenuto da diversi Enti.

È un concorso internazionale riservato a fotografi professionisti e non, dai 18 ai 40 anni, chiamati a produrre una sequenza fotografica che avesse in sé un’idea di narrazione. La Giuria presieduta da Mauro Gervasini critico cinematografico e composta da Matteo Balduzzi curatore Museo Fotografia Contemporanea Milano, Marina Ballo Charmet fotografa e video artista, Rudi Bianchi collezionista fotografico e fotografo, Riccardo Blumer architetto e

designer, Edoardo Bonaspetti curatore, Francesca Damiani Prina, Carla De Albertis imprenditrice e socia Amici

della Triennale, Marco Introini architetto e fotografo, Bambi Lazzati direttrice Premio Chiara, Denise Sardo curatrice, Elisabetta Sgarbi regista, fondatrice La Nave di Teseo e direttrice La Milanesiana, Emma Zanella direttrice Museo MAGA Gallarate ha selezionato, tra le 245 opere pervenute alla segreteria del Premio, i seguenti

14 finalisti

• Gaia Bellini, 1996, Cisano di Bardolino (VR) con l’opera “Desolata”

• Milo Cavadini, 1999, Losanna – Svizzera con l’opera “L’illusione del sogno”

• Matilde Corno, 1995, Monza con l’opera “Irene”

• Emanuele Dainotti, 1987, Anversa – Belgio con l’opera “Santa Maria”

• Francesca D’Angelo, 1991, Roma con l’opera “Finzioni”

• Annalisa Lenzi, 1982, Serso P.ne Valsugana (TN) con l’opera “L’incontro”

• Mattia Luciano, 1981, Varese con l’opera “Avrò chiuso la porta?”

• Simone Magli, 1984, Pistoia con l’opera “Sospiri”

• Andrea Benjamin Manenti, 1991, Roma con l’opera “Cosmogonia”

• Francesco Puppo, 1996, Genova con l’opera “Ti immagino con gli occhi a pipa”

• Caterina Quaranta, 1998, Torino con l’opera “Fuerteventura, Corralejo”

• Gaia Rocca, 1997, Tovo San Giacomo (SV) con l’opera “Amunì”

• Benedetta Sanrocco, 1991, Fara Filiorum Petri (CH) con l’opera “Chocolate & dirty clothes”

• Mauro Serra, 1986, Ortona (CH) con l’opera “Storie di evasione”

Appuntamenti

Sabato 7 novembre Salone d’onore, Triennale, viale Alemagna 6, Milano ore 12.00 apertura mostra “Un racconto fotografico” Premio Riccardo Prina con le opere dei finalisti. Visitabile sino a domenica 8 novembre in orario d’apertura della Triennale. ore 17.00 Incontro con Francesco Jodice e con collettivi artistici The Cool Couple e Discipula conduce Matteo Balduzzi Una tavola rotonda tra diverse generazioni di artisti, un caleidoscopio di pratiche per indagare, comprendere e quindi raccontare la realtà che ci circonda. Con proiezioni.

Venerdì 13 novembre Galleria Ghiggini, via Albuzzi 17, Varese apertura mostra “Un racconto fotografico” Premio Riccardo Prina con le opere dei finalisti Visitabile sino a domenica 22 novembre. Orari www.ghiggini.com

Domenica 15 novembre ore 16.30 Salone Estense, via Sacco 5, VaresePremiazione del Vincitore, della Menzione Claudio De Albertis e della Menzione Amici di Riccardo Prina