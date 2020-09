Silighini attacca la Lega: “La giunta Fagioli non ha risolto il problema della sicurezza”

Nota di Luciano Silighini, candidato consigliere comunale con Forza Italia Saronno, che nei giorni scorsi ha girato nuovamente per la città, questa volta nei pressi della stazione, durante il crepuscolo serale

Di giorno la presenza della polizia municipale per multare i cittadini in auto ha attenuato di riflesso uno spostamento degli spacciatori, stessa cosa anche grazie alla volante dei carabinieri che ogni tanto sosta allo scalo la sera. Ora la tragicità è tutta nella zona che dal sottopasso conduce all’Aldo Moro. Sono bastati pochi passi nella zona del monumento ai caduti in Via Primo Maggio per trovare veri e propri accampamenti di nordafricani armati di bottiglie di alcolici e impegnati a infastidire le passanti. Io e mia moglie (Francesca La Gala anche lei candidata nelle file di Forza Italia) abbiamo quasi scortato due ragazzine spaventate che alle 20.30 rientravano verso casa seguite da due elementi non certo rassicuranti che le apostrofavano in malo modo.

Dare del fesso a chi non la pensa come noi è un atteggiamento barbaro vergognoso e mi dissocio da certi termini usati dalla Lega, si vede che l’avermi dato del matto del villaggio senza scusarsi ed evitando ogni tipo di chiarimento con me, non ha insegnato nulla ai leghisti saronnesi, spero che la presenza di un partito moderato come Forza Italia stemperi questi loro atteggiamenti non educati. Non c’è errore più grosso che la colazione di centrodestra possa fare che continuare a dire che la musica sia cambiata e snocciolare dati che dovrebbero dimostrare come oggi Saronno sia un paradiso di sicurezza e perfezione svizzera. Non è così. La passata giunta non ha risolto alcun problema di sicurezza. Ha tentato alcuni accorgimenti, questo lo riconosco e lo apprezzo, ma si sono dimostrate briciole e spesso inutili. Abbiamo il dovere morale di dire la verità ai cittadini: a Saronno ci sono gravi lacune e gravissime problematiche inerenti la sicurezza, l’ordine pubblico, il decoro cittadino e la proposta che dobbiamo fare ai cittadini deve essere alla luce della realtà. I saronnesi non sono ne ciechi ne stupidi.

Dobbiamo aumentare i controlli sui nullafacenti che bighellonano per le vie cittadine, avere una centrale di monitoraggio 24h su 24 con telecamere che registrano e un addetto che le visioni, coadiuvare le forze dell’ordine coi gruppi e le associazioni di controllo urbano, come ad esempio avviene a Milano coi City Angels e gruppi di volontariato, fare uso attivo e concreto dei fogli di via e sopratutto una mano rigida con chi devasta la città

Si prendeva in giro Porro coi Telos ma mi sembra che anche oggi liberamente abbiano manifestato, occupato parchi, strade, vie, imbrattato muri e che nulla sia stato fatto e non mi si tirino fuori numerini, contano i fatti e i fatti sono che a Saronno si è fatto poco e nulla. Dobbiamo essere sinceri e dire ai cittadini che dobbiamo migliorare, che c’è modo di farlo e vogliamo farlo. Dire che a Saronno la musica è cambiata significa o mentire sapendo di farlo o avere una visione della sicurezza cittadina ben lontana da quella che chiedono i cittadini.

Ringrazio i carabinieri di Saronno e il Comandante Laghezza per l’ottimo lavoro svolto sul territorio, questo si evidente a tutti i cittadini e spero che la prossima giunta comprenda bene che Saronno può realmente vedere risolti i propri problemi solo lavorando tutti insieme per il bene comune e non con roboanti comunicati dove si dipinge una realtà ben lontana dalla normalità che chiedono i cittadini.