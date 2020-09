Taglio del nastro per “Varese Orchidea 2020”

Una vera e propria mostra con protagonista il fiore che più racchiude in sé tutti gli elementi tipici della bellezza: l’orchidea.

“Varese Orchidea 2020”, organizzata da Agricola Home & Garden in collaborazione con ALAO (Associazione lombarda amatori di orchidee) e con il patrocinio del Comune di Varese e della Regione Lombardia, è stata inaugurata questa mattina, venerdì 18 settembre, alla presenza del sindaco di Varese, Davide Galimberti.

Dopo il taglio del nastro, sindaco e assessora hanno visitato le postazioni degli espositori insieme a Giacomo Brusa, titolare del famoso Concept Store di via Pisna 1 a Varese, il presidente di Alao e il direttore di Confagricoltura.

“Si tratta di una bella iniziativa in grado di valorizzare le attività locali ed in particolare accendere i riflettori su una produzione già di per sé importante per il nostro territorio” ha commentato Galimberti.

Giacomo Brusa ha dichiarato di essere molto contento di ospitare anche quest’anno, nonostante le difficoltà, questa edizione di “Varese Orchidea”.

“L’interesse per questa manifestazione è in forte crescita così come il mercato delle orchidee, eccellenza varesina di cui essere fieri – ha precisato Brusa. Il 70% delle orchidee botaniche presenti sul mercato arrivano da vivaisti varesini che hanno saputo rinnovarsi e stare al passo coi tempi. Anche grazie a ottimi esempi di ricambio generazionale con giovani vivaisti che hanno preso in mano aziende storiche”.

Visitabile da venerdì 18 settembre a domenica 20 settembre, anche quest’anno “Varese Orchiedea 2020” vedrà un fitto calendario di incontri pratici e teorici con happening artistici e molto altro.

Gli incontri a cura di ALAO sono tutti gratuiti ma quest’anno, per garantire la sicurezza di tutti, è necessario registrarsi compilando questo modulo.

