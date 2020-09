Tre eventi per scoprire i “Luoghi del cuore” varesini

A grande richiesta tornano gli appuntamenti per approfondire la conoscenza di tre luoghi speciali candidati al censimento indetto dal Fai “I Luoghi del Cuore”.

Ad organizzarli è la delegazione di Varese del Fai, che grazie ai volontari, in tre diverse giornate permetterà di ripercorrere la storia di tre luoghi simbolo che hanno fortemente caratterizzato la storia e l’evoluzione del territorio, con lo scopo di conoscerli meglio e magari aiutarli a “scalare la classifica” nelle votazioni, ancora in corso sul sito del Fai.

Il castello di Belforte

Il primo luogo oggetto di visita è il Castello di Belforte: l’appuntamento è per sabato 19 settembre alle 10.30, con ritrovo in via Scoglio di Quarto. Il racconto del luogo è a cura di Marco Tamborini.

Prenotazione obbligatoria su faiprenotazioni.it dal 1 al 18 settembre. Il contributo alla partecipazione è libero, a partire da 3 euro per gli iscritti FAI e da 5 euro per i non iscritti.

La funicolare del Campo dei Fiori

Il secondo luogo è la Funicolare del Campo dei Fiori: la visita è prevista per lo stesso sabato 19 settembre, ma alle 17.30 e alle 18. Il ritrovo è sul piazzale della Funicolare, il racconto del luogo è a cura di Marco Colnago.

Anche in questo caso, prenotazione obbligatoria su faiprenotazioni.it dal 1 al 18 settembre. Il contributo alla partecipazione è libero, a partire da 3 euro per gli iscritti FAI e da 5 euro per i non iscritti.

La stazione di Ghirla

L’ultimo incontro è alla stazione liberty di Ghirla. L’appuntamento è per sabato 26 settembre alle 18, con ritrovo sul piazzale della stazione: il racconto del luogo è a cura di Luciano Del Grossi.

In questo caso la prenotazione, obbligatoria su faiprenotazioni.it, è aperta dal 1 al 25 settembre. Il contributo alla partecipazione è libero, a partire da 3 euro per gli iscritti FAI e da 5 euro per i non iscritti.